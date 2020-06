ORAN : Neuf Harraga interceptés au nord de Cap Falcon

Neuf (09) candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés jeudi passé au cours d'une opération de contrôle au large de Cap Falcon (Aïn El Turck), par des unités du groupement territorial des garde-côtes d’Oran, a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Cette tentative a été déjouée à 17 miles au large du nord de la plage de cap Falcon, relevant de la commune côtière de Aïn El Türck. Les Neuf personnes âgées entre 25 et 40 ans ont été interceptées en pleine mer, alors qu'elles étaient à bord d'une embarcation de fortune, tentant la harga. Après les formalités d’usage, les mis en cause ont été remis à la Gendarmerie nationale. Une fois la procédure terminée, ils seront présentés par devant le tribunal près la daïra de Aïn Turck pour les délits de tentative d’émigration clandestine. Il faut souligner que la wilaya d'Oran arrive en tête de classement avec près de 360 harraga dont 270 durant le mois de septembre, selon les bilans communiqués par le ministère de la Défense nationale et la Protection civile.