ORAN : Malaise à la cité AADL d’El-Hassi

Les défaillances rencontrées au quotidien par les nouveaux relogés sont nombreuses, ce qui a poussé les habitants à organiser de nombreux sit-in devant le siège de la wilaya pour dénoncer ces défaillances et exiger l'intervention du chef de l'exécutif local. Le dernier en date, mardi dernier, moins d'une dizaine de jours après une première action de protestation, les souscripteurs du site des 1.300 logements AADL d'El Hassi, sont revenus à la charge et ont organisé un nouveau sit-in de protestation devant le siège de la wilaya d'Oran. La dernière fois, des membres du comité ont été reçus par le SG de la wilaya d'Oran, indique le représentant des habitants. Selon ce dernier, les protestataires veulent rencontrer directement le wali d'Oran. «Nous voulons exposer nos problèmes, directement au 1er responsable de la wilaya. Nous ne voulons plus d'intermédiaires, car toutes les promesses qui nous ont été faites, il y a quelques jours, n'ont pas été tenues», affirme la source. Ce dernier souligne que le recours à cette énième action de protestation est dicté par un cumul de problèmes qui empoisonnent le quotidien des habitants. Les protestataires dénoncent l'insécurité, le manque latent de transport, la dégradation du réseau de voirie, l'absence de commerces, etc. La liste des défaillances relevées par les bénéficiaires est longue. Les protestataires ont aussi dénoncé le retard dans la finalisation des travaux de VRD en raison de lenteurs administratives et la non régulation de la situation de milliers de souscripteurs de ce pôle. Outre la dégradation des conditions d'hygiène, les nouveaux habitants souffrent de perturbations fréquentes d'approvisionnement en eau potable. Il y a aussi l'absence de l'éclairage public et l'inexistence de commerces et d'équipements publics (écoles, sûretés, dispensaires...). «Nous avons été reçus par le SG qui nous a demandé de mettre par écrit nos doléances qui seront étudiées. Mais nous ne croyons plus aux promesses, nous exigeons du concret », a-t-on exigé. Il faut signaler que les souscripteurs des 1.300 logements AADL ne sont pas à leur première action de protestation, puisque des sit-in ont été tenus à maintes reprises pour inciter les responsables concernés à se pencher sur leur cas. Outre ces problèmes, les concernés avaient réclamé, lors d'un précédent rassemblement devant la wilaya ; l'ouverture d'une enquête urgente sur la qualité des travaux des logements location-vente dans ce site. Les premiers relogés ont en effet relevé de graves malfaçons dans les travaux de maçonnerie, de menuiserie et de peinture. Dans certains logements, les malfaçons sont constatées à vue d'œil. Des travaux bâclés, des matériaux de qualité médiocre, des défauts dans l'installation des VRD...