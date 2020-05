ORAN : Les taxieurs demandent des prêts de 20 millions de centimes

Le bureau régional d’Oran de l’Union nationale des transports algériens (UNAT) a organisé jeudi une réunion au niveau de l’agence d'El Bahia, sur la situation des transporteurs qui ont vu leur activité suspendue à cause de la pandémie du Coronavirus. Les taxieurs ont abordé les mécanismes adéquats pour soutenir ces transporteurs lors de cette période. Dans un premier temps, les présents à cette réunion ont rappelé l’engagement du président de la République pour venir en aide aux familles affectées par le confinement. Le président du bureau régional Cheikh Amar Noureddine a rappelé que les transporteurs étaient les premiers à répondre favorablement à la décision du président de la République Abdelmajid Tebboune de suspendre les transports en commun à cause du COVID-19. Lors de cette réunion, la situation des transporteurs a été discutée et des recommandations ont été faites pour limiter l’impact de la pandémie sur les transporteurs qu’ils soient collectif ou individuel, notamment les chauffeurs et receveurs de bus, les chauffeurs de taxis, les sociétés de taxis ainsi que les transporteurs de marchandises. Parmi les recommandations, les transporteurs ont réclamé des prêts bancaires de 20 millions de cts payable à long terme, ainsi que l’annulation des impôts et des vignettes de l’exercice 2020 et le non paiement des cotisations de l’année en cours de la CNAS et de la CASNOS.