ORAN : Les robinets à sec depuis une semaine à Ain Turck

Les résidents des 04 communes de la daïra de Ain Turck relevant du chef lieu de la daïra, en compagnie de ceux de Bousfer, Mers El-Kebir et El Ançor, ne savent plus à quel saint se vouer, durant cette saison estivale de canicule à cause des coupures d’eau intenses qui durent depuis plus d'une semaine, aucune goutte d'eau dans les robinet et ce, dans le même cadre, du fait, que plusieurs quartiers de la ville de Ain Turck ont été privés d'eau potable depuis ce début du mois d'août jusqu'à ce jour, pour des motifs inconnus mais selon la déclaration des abonnés, ces derniers nous ont informés que ces coupures d'eau sont dues aux différents remplissages des piscines privées implantées dans les différents sites des zones touristiques relevant de la daïra de Ain Turck, par contre les services de la SEOR, ces derniers trouvent toujours des prétextes pour informer les citoyens que ces interruptions sont dues aux travaux de raccordement de conduites, effectués par la même société (SEOR). Ces travaux sont réalisés toujours dans le cadre du projet du programme de réalisation des différents projets de développement durables. Rappelons, que l'alimentation en eau potable a été interrompue depuis ce début du mois d'août dans plusieurs quartiers de la daïra d’Ain Turck d'Oran dans la corniche oranaise, Mers El Kebir, Bousfer plage et village, ainsi que la commune d'El Ançor où les habitants sont contraints de se ravitailler en citerne d'eau moyennant la somme de 2000 dinars la citerne. Devant cet état de fait relatif aux différentes interruptions en alimentation en eau potable qui perdure depuis plus d'une semaine, les habitants de la corniche oranaise, interpellent les pouvoirs publics pour prendre des mesures qui s'imposent afin de mettre un terme à ces coupures d'eau en ces jours de grandes canicules et qui font souffrir toute une population au quotidien.