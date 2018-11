ORAN : Les restaurants des résidences universitaires pointés du doigt

En premier lieu, les produits alimentaires destinés à la restauration, dont le stockage de la viande, le fromage et le yaourt ne semblent point bénéficier de bonnes conditions de réfrigération et demeurent mal conservés. D’autres anomalies ont été également relevées et touchent à la propreté des lieux, de la conservation des denrées alimentaires. Les conditions de préparation des mets paraissent également se faire d’une manière fort insalubre. Cette situation si lamentable ne peut qu’exposer les étudiants à diverses maladies, dont les plus redoutables restent les intoxications alimentaires et ne peut constituer qu’une grave menace pour la santé publique. Il est à souligner que ces multiples constatations en matière d’hygiène ont été relevées auprès de 10 résidences sur les 17 que compte la wilaya d’Oran. Les irrégularités constatées étaient toutes liées au contrôle des produits alimentaires tels que le fromage, le yaourt et la viande, qui n’étaient pas mis sous réfrigération et peuvent facilement s’altérer et devenir impropres à toute consommation. Toutes les violations en matière d’hygiène ont été consignées dans un rapport qui a été adressé au ministère de tutelle. Notons en dernier, que le programme d’inspection des résidences universitaires est élaboré par la direction du commerce pour le bon maintien de la santé publique et la protection du consommateur.