ORAN : Les prix des fruits et légumes en baisse

Elle est sans doute la conséquence de la baisse de la demande et la forte disponibilité de certains produits dont les prix sont habituellement élevés pour les petites et moyennes bourses. Ainsi, certains produits comme la pomme de terre ont connus une baisse considérable variant entre 35 et 45 DA. Les prix de plusieurs autres produits agricoles frais ont chuté de manière très sensible ces derniers jours à la grande satisfaction du consommateur. C’est ce qui est observé chez les marchands de la rue des Aurès ex la bastille et au marché de la cité d'El Hamri, ces derniers jours.C’est le cas pour la carotte, la courgette, la tomate, la betterave, la courge, le fenouil, cédé respectivement à 50DA et parfois moins. Même les produit de qualité sont très en baisse après avoir connu, notamment une hausse quelques jours avant l’entame du jeûne. Pareil pour d’autres produits comme les piments doux et fort le chou-fleur, les fèves, le concombre, affichés à 50 DA. Les oignons sont cédés à 80 DA alors que l’échalote est cotée entre à 35 et 40 DA. Ceci en ce qui concerne les marchands exposants leurs marchandises dans divers espaces à l’aire li bre, notamment au long du bord de la RN de la commune de Hassi Bounif . Dans les magasins des fruits et légumes situés dans les grands centre urbains de la wilaya et au chef-lieu, les prix ont, remarquablement, chuté aussi. Ils sont pratiquement les mêmes que ceux exposés dehors parfois légèrement en hausse, soit de 10 à 15 ou 20 % seulement. Ce qui est normal avec les diverses charges auxquelles sont confrontés les propriétaires. Concernant les fruits, une baisse est remarquée aussi sur certains produits ces derniers jours notamment la fraise à 150 Da la boîte de 500gr, le pastèque entre 60 et 50 Da le kg selon la qualité de la marchandise.