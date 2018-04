ORAN : Les moudjahidine célèbrent la journée mondiale de la santé

13 députés d’Oran ont tourné le dos à cette importante journée que le secrétaire de wilaya de l’organisation des anciens moudjahiddine, monsieur Hadj Soumer, n’a pas manqué de les dénoncer devant une foule d’assistance en déclarant haut et fort « j’ai invité personnellement les 15députés malheureusement seulement deux ont répondus à l’invitation il s’agit de Mme Djillali Aissa Naima et Monsieur Benali Lahouari en compagnie du 1er vice président de l’APW Monsieur Cheraka Benaissa que je remercie vivement pour leur présence à cette importante journée de la santé mondiale que nous partageons avec nos malades en guise de soutien moral ».Après cet entretien ,la parole fut cédée au président de l’association Mechaal Echahid sous le thème générique de "couverture sanitaire universelle : pour tous et partout", a été l'occasion pour Oran de passer en revue les importants acquis et grands efforts consentis pour assurer un accès universel aux soins à tous ses citoyens. La gratuité des soins dans les structures de santé publique est ainsi instituée depuis 1974 alors que le principe de la garantie de "l'accès aux soins" a été intégré dans la constitution de 1976. Notre interlocuteur, notant qu'il s'agit d'un "droit fondamental consacré" et d'un "déterminant majeur du développement social, économique et individuel". Ceci, tout en insistant sur la notion d’équité" pour tous en matière de soins. "Les stratégies et les politiques de santé publique adoptées, priorisant la prévention, le développement des infrastructures et des équipements de santé, la formation des ressources humaines qualifiées, la disponibilité du médicament, ont permis à l’Algérie, d’enregistrer des résultats "significatifs", est-il également souligné. En dépit des insuffisances existantes toujours notamment en matière d'accès aux soins pour l'ensemble de la population dans les zones enclavées, le manque de formation, de structures et de moyens même dans les régions du nord du pays et les problèmes survenus ces dernières années en matière de vaccins et de disponibilité du médicament, ces stratégies ont permis l’augmentation de l'espérance de vie des Algériens, la baisse sensible des mortalités maternelle et infantile, ainsi que l'incidence des maladies transmissibles, dont certaines ont été "totalement éradiquées.