ORAN : Les masques obligatoires pour les commerçants

Les commerçants autorisés à ouvrir, ainsi que leur employés, sont tenus de porter des masques de protection, a indiqué un communiqué de la wilaya d’Oran rendu public ce dimanche 10 mai. « Par souci de préserver la santé des citoyens, et dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19, les services de la wilaya d’Oran informent les propriétaires de locaux et d’espaces commerciaux autorisés à poursuivre leur activité commerciale, qu’ils sont tenus, ainsi que leurs employés, de porter des masques et d’observer les mesures en lien avec la distanciation sociale », précise le communiqué.« Toute infraction à ces mesures induira la fermeture administrative du local ou de l’espace commercial », mettent en garde les services de la wilaya. Les wilayas de Constantine et d'Alger ont décidés également d’imposer le port des masques dans les administrations, et pour les commerçants, leurs employés et les clients dans les concernant le COVID19 .Treize personnes guéries du nouveau coronavirus ont quitté dimanche le CHU d'Oran, rapportent un communiqué de la cellule de communication de cet établissement hospitalier. Les patients ont quitté le service des maladies infectieuses après leur totale guérison du coronavirus, confirmée par des tests en laboratoire dont les résultats sont "négatifs", indique le texte. Le nombre de personnes guéries du Covid-19 a atteint 106 cas au CHU d'Oran, a-t-on précisé. Toutes les personnes guéries ont suivi le protocole thérapeutique à base d'hydroxichloroquine, décidé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ajoute le communiqué. Précisant que le reste des malades suivent également le protocole, le document rappelle que le CHU d'Oran prend en charge plus de 60 pour cent des cas confirmés du Covid 19 au niveau de la wilaya d'Oran.