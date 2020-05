ORAN : Les écoles privées ont opté pour les cours à distance

Depuis la décision de fermeture des établissements scolaires ,les écoles privées de la wilaya d'Oran pour continuer à suivre leurs élèves et diriger leur progression à travers des plateformes numériques d'apprentissage des cours, suspendus par les autorités pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19).Dès l'annonce du dispositif adopté par le ministère de L'éducation nationale, les écoles privées d'Oran ont relevé le défi pour permettre à leurs élèves de préparer aisément les examens de fin d'année, à l'image d'un groupe scolaire composé d'une école primaire, d'un CEM et d'un lycée, sis à Haï El Menzah.Le propriétaire du groupe scolaire, M. Hammamouche a indiqué qu'une convention a été signée avec une chaine de télévision privée pour la diffusion des cours, ajoutant que toute une logistique a été mise en place et une plateforme multimédia fonctionnelle a été lancée. Les élèves des classes d'examen suivent normalement leurs cours sur cette chaîne, alors que les autres niveaux suivent les cours du programme national sur la chaine YouTube de l'école, a-t-il précisé, expliquant que "les élèves reçoivent des devoirs à faire et peuvent contacter leurs enseignants par mail pour demander des explications des cours". Et de poursuivre : "Dès les premiers jours, les élèves suivent avec assiduité les cours et sont même très intéressés. Nous avons tenu à ce qu'ils reçoivent un enseignement d'une année scolaire complète, soit des trois trimestres". De leur côté, les parents semblent avoir totalement adhérés à cette méthode d'enseignement à distance via la télévision ou Internet, notamment pour les classes d'examen, qui est, de leur avis, "une bonne opportunité pour leurs enfants".