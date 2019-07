ORAN : Les directeurs des impôts et du trésor limogés

De source digne de foi, l'on vient d'apprendre la suspension des deux directeurs relevant du ministère des finances pour les motifs d'abus d'autorité suivis de la mauvaise gestion qui a secoué l'ensemble des institutions de l'Etat, notamment le directeur des impôts d'Oran Ouest en l'occurrence Monsieur Kahoul vient d'être relevé de ses fonctions pour les différentes affaires liées à l'évasion et la fraude fiscale de quatre grandes sociétés ; Sovac, Benahled du goudron, Gueddadera et Abdelmalek Poutine. Ces deux derniers, des députés FLN et RND en compagnie du gérant Benahled l'associé du général à la retraite Hamel Abdelghani, qui ont été débusqués par les éléments de la brigade de la lutte contre la fraude fiscale, sont domiciliés dans les communes de Sidi Chahmi et d'Es Senia. Par contre, le directeur du trésor public de la wilaya d'Oran M. Merine, a été suspendu par le wali d’Oran, M Cherifi Mouloud, pour les délits d'abus d'autorité, suivie d’une mauvaise gestion qui a secoué cet organisme financier de l'Etat. M Merine qui, selon les informations recueillies auprès de ses ex employés, était indésirable, détesté par les agents et cadres, a plié bagages hier matin suite à la décision de suspension émanant du chef de l'exécutif de la wilaya d'Oran.