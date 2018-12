ORAN : Les constructions illicites envahissent les ‘’ZET’’

Les instructions d'encouragement de l'investissement décriés par l'Etat sont bafouées au niveau des services compétents de la wilaya d'Oran, du fait que plusieurs investisseurs ont manifestés leur mécontentement de la lenteur des traitements de leurs dossiers d'investissement qui sont bloqués sans aucune suite depuis plusieurs mois au niveau de la direction de l'investissement de la wilaya d'Oran, à l'image de la fameuse ZET, zone d’extension touristique de la daïra d’Ain El-Turck englobant les localités côtières de Cap Falcon et de La Madrague, ne cesse depuis des années de tomber en désuétude, livrée à l’abandon et l’envahissement de l’habitat illicite. Destinée à la promotion des investissements touristiques dans la région, cette zone urbaine était pourtant porteuse d’espoir et de grandes promesses d’essor en termes de progrès et de développement local.Mais cela est resté semble-t-il bloqué au niveau des plans et des dossiers d’études et de délimitation élaborés, il y a quelques années, dans une grande euphorie médiatique. Mais sur la ZET proprement dite, beaucoup déplorent aujourd’hui, le scandaleux décor des bidonvilles et de bâtisses hideuses qui «garnissent» le paysage.Selon des observateurs avertis de la scène locale, ce ne sont plus les vieux garages à bateau pour la plupart démolis par les autorités locales, qui ternissent l’image urbaine de la daïra côtière, mais plutôt ces constructions illicites, construites avec «vue sur mer» dans la terrasse, et raccordées au réseau électrique, et qui se vendent et s’achètent pour de modiques sommes n’excédent pas les 100 millions de centimes. Des transactions, qui selon plusieurs témoins, se font, sans aucun document administratif légal. Une pratique devenue courante, banale dans ces zones urbaines ou semi-rurales où prolifèrent des réseaux actifs dans la construction et la vente d’habitations illicites ou des parcelles de terrain à bâtir.