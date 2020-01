ORAN : Les chiens errants menacent les citoyens dans les quartiers

L'ensemble des quartiers populeux du chef- lieu de la wilaya d'Oran en compagnie de ceux des communes de Bir El-Djir, Ain Turck, Es-Sénia et Arzew sont envahis par des chiens errants qui agressent les citoyens et les jeunes écoliers, tous les matins depuis des mois. Les citoyens de la cité Akid Lotfi ont lancé un appel aux services concernés pour faire face au problème des chiens errants qui perdure depuis des mois, sur place. Selon des habitants interrogés sur place, ces chiens sont utilisés pour le gardiennage dans les chantiers de construction qui sont en cours sur place, ils sont après délaissés dès la fin du projet. Ce qui représente un grand danger pour la population notamment, les enfants. «Il y a une dizaine de chiens errants qui se baladent durant la journée ici, on ne laisse pas nos enfants sortir de peur des morsures de ces bêtes », nous dira un citoyen. Notons que ce problème est enregistré dans plusieurs cités où sont implantés des chantiers de construction notamment à Belgaïd, Canastel, où les chiens errants sont omniprésents. Il est utile de préciser qu’en 2018, une note interdisant l’élevage des chiens non surveillés à travers les 26 communes de la wilaya a été émise par l’ex-wali Mouloud Cherifi. Selon une décision signée, «l’élevage des chiens laissés sans surveillance est interdit à travers toutes les communes de la wilaya ». Cette décision a été prise suite au danger omniprésent des chiens non surveillés, dans le but de préserver la santé publique. Notons que la prolifération des chiens errants est constatée au niveau de plusieurs endroits de la wilaya, le pire est que leur nombre ne cesse d’augmenter. Des milliards de cts sont dépensés annuellement pour les vaccins antirabiques, qui restent indispensables pour les citoyens mordus par ces chiens errants. Le plus grave, c’est que 60 % des gens, consultent les médecins en retard, ce qui risque d’aggraver la situation.