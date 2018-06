ORAN : Les actions de solidarité se multiplient la veille de l’Aid

A Oran particulièrement, depuis quelques jours, des superettes, de grandes surfaces et des magasins, à l'initiative personnelle ou à la demande de fondations et d'associations de la société civile, ont installés dans leurs locaux, des couffins et des paniers dédiés spécialement pour la collection des dons de denrées alimentaires ,avec l’ouverture de plus de 90 restaurants Rahma à travers l’ensemble des 26 communes que compte la wilaya d’Oran . Quotidiennement, plus de 925.376 repas, dont 552.158 remis directement aux familles démunies de divers horizons affluent au restaurant pour prendre part à l’iftar. 2140 bénévoles ont été mobilisés, ce qui a permis l’ouverture de 96 restaurants à travers la wilaya, et la distribution de 925.376 repas, dont 552.158 remis directement. A propos des vêtements de l’Aïd El Fitr, la direction de l’action sociale et de la solidarité, (DASS), a distribué 500 vêtements au profit des enfants démunis, directement à leurs domiciles, ainsi que 6500 autres tenues, de la part de plusieurs associations, dont Sanabil El Ihssane du chef lieu de la wilaya d’Oran en compagnie de ceux du ,El Izza wa karama relevant de la daïra de Bethioua, avec la distribution de 200 plats jour par des bénévoles courtois et disponibles. De la traditionnelle chorba, au plat de résistance, en passant par l’inévitable salade et le jus de fruit, un repas copieux est offert aux démunis. En plus des repas servis sur place au niveau du local, un peu plus de 120 repas à emporter, avec trois parts chacun, sont aussi servis au profit des familles démunies et des personnes âgées qui se présentent chaque jour une heure avant la rupture du jeûne récupérer leurs parts. La particularité pour cette année est la présence de nombreuses familles de migrants qui ont pu bénéficier de repas de qualité. «Nous tenons, nous musulmans ,venus de l’Afrique notamment ceux du Niger, remercier les organisateurs du restaurant Rahma pour nous avoir permis de partager ces moments de foi en ce mois de piété avec nos amis algériens», souligne un migrant. . Dans le même cadre, l’association « cœur ouvert lala», en coordination avec l’Union Nationale de la Jeunesse Algérienne, (UNJA), a organisé une cérémonie à la salle des fêtes hydayette, pour fêter la circoncision de 50 enfants. A cette cérémonie ont pris part de nombreux invités, dont des artistes, notamment Bakhta, Houari el Galb, Houari Baba et la famille du défunt Houari Boudaw. Toujours dans le même élan l’on enregistre l’action de solidarité d’envergure et exemplaire entreprise par l’imam Hadj Bahri de la mosquée de Bousfer plage où plus de 380 repas sont servis en plus des 120 à emporter et sans compter la salle de médicaments pharmaceutiques équipait de matériels pour personnes handicapés physiques qui sont mis à la disposition des malades des familles nécessiteuses de la région de la daïra d’Ain El Turck.