ORAN : Le wali suspend le SG de l'APC de Mers El-Kebir

Le wali d'Oran Djellaoui Abdelkader vient de suspendre l'actuel Secrétaire général de la commune de Mers El-Kebir pour les motifs de faux et usage de faux et entrave à l'administration. En effet, le secrétaire général A.M ayant reçu il y a un mois et demi de cela une sanction du troisième degré ‘’un blâme’ par le wali d'0ran pour une affaire concernant la délivrance d’une fausse attestation de voirie à une agent qui réside dans une cité de constructions illicites au chef-lieu de la commune de Mers El-Kebir qui a fait l'objet de suspension . Elle attend, elle aussi, sa comparution devant le conseil discipline, du fait qu'elle occupait le poste d'ingénieur au niveau du service de l'urbanisme de la municipalité de Mers El-Kebir a entravé les procédures administratives pour obtenir une fausse autorisation de voirie dûment signée par l'ex-P/APC R.S suspendu par le wali d'Oran pour sa condamnation par le tribunal de Cité Djamel.