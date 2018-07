ORAN : Le wali s'attaque à la mafia du foncier

En effet, Mr Mouloud Chorfi a souligné que l’opération de gel des permis de construire est en cours et ce dans l'ensemble des quartiers résidentiels pour les annuler définitivement, parce qu'ils ne conviennent pas aux normes conformément à la réglementation en vigueur. Oran est une ville métropolitaine, elle doit être un exemple, une fierté, du fait qu'elle va accueillir les prochaines échéances des jeux olympiques et méditerranéens de 2021, donc, nous sommes en train d'éradiquer toutes les constructions illicites en compagnie des bidonvilles, où plusieurs opérations de démolition ont été engagées pour libérer ces espaces, afin de pouvoir les aménager en projets structurants notamment de grandes bâtisses et infrastructures exemplaires répondant aux normes de sécurité. A une question sur les constructions illicites des baraques qui se vendent par un réseau de la mafia du foncier au prix de 20 millions jusqu'à 60 millions pour l'achat d'une baraque en Zinc tout en leur proposant qu'il vont être reloger pour bénéficier d'un logement décent, et d'ajouter je suis au courant de toutes ces transactions frauduleuses, mais je suis en train de mener des enquêtes qui m'ont fait part de 82000 sans abris sont enregistrés au niveau de la wilaya d’Oran alors qu'Oran a bénéficié de 170.000 logements, dont 8046 logements ont été attribués durant cette année 2018.Concernant les nouveaux projets qui sont en cours de réalisation il a cité la réalisation de 02 piscines couvertes sur les 06 programmées, et de poursuivre que 170.000 logements sont en cours de réalisation à Oran dont 50% sont achevés, mais l'opération de distribution de logements se poursuit mais je ne vois pas comment on va faire lorsqu'un demandeur de logement qui vient de déposer son dossier en 2017 réclamera un logement comme celui d'un jeune étudiant âgé à peine de 18 et 20 demande un logement social, et c'est le problème qui se pose au quotidien.