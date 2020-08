ORAN : Le wali rend hommage au personnel médical de la wilaya

En reconnaissance aux équipes médicales, en poste au niveau des hôtels de confinement de la wilaya d'Oran, qui sont en première ligne dans la lutte contre l'épidémie coronavirus, le wali d'0ran, M. Djellaoui Abdelkader a effectué durant la première journée de l'Aïd, en compagnie des autorités locales, civiles, sécuritaires et militaires, une visite dans lés différents établissements hôteliers qui accueillent des familles rapatriées de l'étranger notamment ceux de la ville d'Alicante en Espagne, Marseille, et la Turquie , où il a loué les grands efforts fournis par les équipes médicales. La délégation de la wilaya s'est rendue par la suite au centre d'accueil des vieillards et celui des enfants nécessiteux, afin de souhaiter une bonne fête à cette frange de société mais aussi au corps médical où un hommage symbolique à l'occasion de l'Aïd Al Adha, leur a éré rendu en signe de reconnaissance à leurs efforts et à leur sacrifice, et aussi pour les encourager dans ces conditions sanitaires difficiles. A cet effet, le wali a loué dans une brève allocution, les efforts fournis par les agents de ces centres d'accueil dans la lutte contre l'épidémie COVID-19, en les remerciant de leur quête permanente à veiller à la sécurité de ces personnes et des biens, avant d'honorer toute l'équipe médicale et des agents pour leurs efforts et leur dévouement dans le travail.