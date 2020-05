ORAN : Le wali rappelle les mesures sanitaires

Dans un communiqué émanant du wali d’Oran , il est rappelé aux commerçants qu’en application des directives du Premier ministre , chef du gouvernement se rapportant à l’élargissement de la liste des commerces pouvant exercer leurs activités gelées le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid 19, par la mise en application des précautions sanitaires à mettre en œuvre. Les commerçants sont dans l’obligation d’observer les règles d’hygiène suivantes :l’installation d’un bac de stérilisation à l’entrée de chaque local commercial, le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces commerciales d’une manière continue ainsi que celles réservées aux clients, contrôler les entrées en traçant des points ou des rubans délimitant la distanciation entre les personnes, limiter le temps de présence à l’intérieur du local à 2 ou 3 personnes. Le commerçant doit porter un masque de protection ou une bavette et placer un bac pour désinfecter les pièces de monnaie ou les billets de banque ( pour ces derniers il faut les asperger de produits désinfectants).Il est recommandé aux commerçants de disposer d’un thermomètre thermique et de masques disponibles dans les pharmacies ou dans les commerces spécialisés.