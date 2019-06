ORAN : Le wali ordonne une enquête sur la vente des logements sociaux

Selon un communiqué émanant des services de la wilaya d’Oran, le wali d’Oran, M. Mouloud Cherifi a ordonné, lundi, l’ouverture d’une enquête minutieuse et urgente relative aux annonces de vente de logements sociaux publiées sur internet. Pour rappel, ces logements ont été distribués récemment. Le chef de l’exécutif promet des mesures juridiques concernant tous les bénéficiaires de logements sociaux qui ont eu recours à ce type d’agissement contraire à la loi, le logement social étant un bien incessible. Une affaire qui conforte tous les demandeurs de logements sociaux, et qui se trouvent exclus et n’ont de cesse accusé l’administration d’attribuer des logements par complaisance et ou sans véritable enquête approfondie sur les demandeurs.