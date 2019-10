ORAN : Le wali met en garde les responsables contre les constructions illicites

Le wali d’Oran, Djelaoui Abdelkader a donné des instructions strictes concernant l’établissement des listes des bénéficiaires qui sont déjà inscrits sur les listes tout en avisant les responsables locaux et de la wilaya, de veiller à ce qu’aucun autre nouveau ‘’débarqué’’ ne soit ajouté dans ces listes des bénéficiaires qui sont en attente de relogement. "Il faut mette un terme à ces détournements de logements sociaux et je ne tolère aucun dépassement, et je suis en mesure de saisir la justice en déposant une plainte officielle pour détournement de logements sociaux au profit de tierces personnes qui n'ont rien avoir avec les occupants des immeubles en ruine et qui sont classés en rouge" a déclaré le wali d'Oran, lors de la deuxième journée de la troisième session extraordinaire de l'APW. Notons que 133 constructions illicites en cours d’achèvement, 220 en construction, et 120 autres en phase initiale de construction, ont été détruites par la force publique, notamment dans les zones de Sidi El Bachir et Bir El Djir, à l’est d’Oran. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le phénomène de spéculation qui touche les terres agricoles, ainsi que le commerce illicite, les services de la wilaya d’Oran ont procédé, les 29 et 30 juillet derniers, à une opération «de grande ampleur», pour éliminer ce phénomène, et cela dans les zones de Bir El Djir, Sidi El Bachir, ainsi qu’à Es-Seddikia (commune d’Oran). Les éléments de la Gendarmerie nationale ont épaulé les services de la wilaya pour mener à bien cette opération. Notons qu’au niveau du quartier Bendaoud, dans la commune de Sidi El Bachir, ils ont procédé à l’arrestation de plusieurs individus, travaillant en qualité de courtiers, et qui s’adonnaient au découpage et à l’accaparement de parcelles de terre, pour les revendre ensuite, de manière illégale, à des personnes dans le besoin de se reloger en urgence. Enfin, le wali a instruit les autorités locales à inviter les personnes concernées par l’acquisition de constructions, à la plus grande vigilance. Il leur demande d’éviter de telles pratiques commises par des personnes sans foi ni loi, qui exploitent les besoins du citoyen à la recherche d’un logement, et n’hésitent pas à le faire chanter, et cela en toute violation des droits collectifs et individuels, ainsi que des lois et règlements qui régissent le code de l’urbanisme.