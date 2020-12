ORAN : Le wali inspecte plusieurs chantiers

Le wali d’Oran, M. Messaoud Djari a effectué des visites de contrôle afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réalisation d’infrastructures stratégiques pour le développement de la wilaya. En compagnie du directeur du logement, des chefs de projets et des éléments des services techniques, le chef de l’exécutif s’est rendu dans trois communes à savoir : Oued Tlelat, Misserguine et Bir El-Djir. Le premier point visité, est celui du projet de construction des 8000 logements publics locatifs dans le nouveau pôle urbain de Oued Tlelat, où il a inspecté l'avancement des travaux dans un certain nombre d'ateliers en plus des travaux de réalisation d'un certain nombre d'établissements d'enseignement et de services dans le même pôle urbain. Pour, le deuxième point de sa visite, le chef de l'exécutif a inspecté au niveau du pôle urbain, Ahmed Zabana, l'avancement de l'achèvement des deux réservoirs d'eau, en plus il a inspecté les travaux de préparation extérieurs. Dans le dernier point de de sa visite, Messaoud Djari a inspecté le projet d'achèvement de 1201 logements publics locatifs dans la municipalité de Bir El-Jir, destinés à reloger les résidents de Batimat Taliane de Haï Essedikia. Au cours de cette visite, le Commis d’Etat a tenu à s’enquérir de visu du taux d’avancement des travaux de chacun des chantiers ,donnant des orientations et des recommandations exhortant dans la foulée les maîtres d’œuvre à accélérer au mieux le rythme de réalisation des travaux , mettant en demeure les entreprises défaillantes et exigeant des autres le strict respect des délais impartis.