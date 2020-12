ORAN : Le wali inspecte les deux projets à l’aéroport

Le chef de l'exécutif a inspecté les travaux de construction de la nouvelle aérogare en phase d'achèvement, du nouveau hangar du parking extérieur d'une capacité de 1500 voitures, du parking à étages d'une capacité de 1200 voitures, ainsi que de la tour de contrôle. Au cours de cette visite, il a donné des directives aux différentes entreprises réalisatrices de coordonner et lever les réserves afin d'accélérer la reprise des travaux sur cet important projet, qui permettra de faire passer la capacité de 800 000 passagers à 3 500 000 passagers par an. Ce grand projet estimé a plusieurs millions de dollars a accusé des retards considérables dans sa réception prévue en 2018, causant un préjudice financier important à l’ensemble des intervenants. Selon le chef du projet, il ne reste que l’installation des équipements dont une partie a été livrée à l’image des escaliers mécaniques, les ascenseurs et les travaux secondaires nécessitant un traitement particulier. Il est à noter que la particularité du projet de la nouvelle aérogare d’Oran réside dans l’utilisation de l’énergie solaire avec la pose d’un plafond d’une superficie de 13.000m de panneaux photovoltaïques. Une structure unique en son genre en Algérie. Ce projet figure parmi les projets structurants de la capitale de l’ouest, répond au souci de désengorger l’actuel aéroport dont la capacité réelle est de 800.000 passagers par an, alors que dans les faits et de par sa vocation régionale, il dépasse les 3,5 millions de passagers par an. Une fois achevée, la nouvelle aérogare sera destinée aux vols internationaux. Cette série de travaux sera suivie d’une autre opération, consistant à relooker l’actuelle aérogare qui sera réservée au trafic intérieur. Une fois les deux projets livrés, les capacités d’accueil atteindront 04 millions de passagers par an, extensible à 06 millions selon les besoins. Cette nouvelle infrastructure permettra de traiter simultanément 06 vols grâce à 06 trains d’embarquements directs depuis et vers l’avion. Par ailleurs, 33 box d’enregistrement seront réservés aux différentes compagnies aériennes. Dans ce cadre, il est prévu la pose de panneaux solaires de haute technologie en matière de production de l’énergie, sur une surface-plafond de 13.000 m2 sur un total de 15.000 m2 de superficie bâtie. Ces panneaux assureront 25% des besoins de cette aérogare en électricité. Le reste de la surface bâtie sera aménagé en espaces verts à titre décoratif. Après avoir pris connaissance de toutes les structures en cours de finition, le wali d'Oran a insisté sur le respect des délais de réception, a mis en garde les chefs d'entreprise responsables du retard, suite à leur défaillance dans la lenteur des travaux d’avancement qui n’ont pas été prises en considération conformément aux normes du cahier des charges.