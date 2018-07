ORAN : Le wali honore les lauréats du BAC et du BEM

Une cérémonie a été organisée lundi en fin d'après-midi en l'honneur des lauréats des examens du Baccalauréat et du BEM de la wilaya d’Oran, en présence des autorités locales de wilayas et des députés en compagnie de M. Benali Houari Mouhafed d'Es Senia et député d'Oran, ainsi que les représentants du corps enseignant. Une lycéenne d'Oran Melle Sekal Meriem a obtenu son bac dans la série sciences naturelles avec la mention excellent, la première avec une note de 18, 70 /20. Cette jeune lycéenne issue d'une famille pauvre de Mers El kebir figurait parmi les 85 lauréats honorés au palais du peuple par le président de la république, Abdelaziz Bouteflika. Dans une allocution, le wali d'Oran , a souligné que les résultats obtenus par la wilaya d'Oran dans les deux ans de fin de cycle moyen et secondaire sont le fruit des réformes du secteur de l'éducation nationale et des efforts déployés par les responsables du secteur et du corps enseignant tout le long de l'année scolaire 2017/2018 . De même qu'il a mis en exergue le contexte particulier de ces performances scolaires coïncidant avec la célébration du cinquantenaire de l'indépendance nationale et de la fête de la jeunesse. La wilaya d'Oran occupe la 7ème place à l'échelle nationale avec plus de 400 bacheliers environ ayant obtenu la mention très bien et 2 mentions excellent. Le taux de réussite au bac au niveau de l'école des cadets de la nation a été de 100 pour cent.