ORAN : Le wali déclare la guerre aux taudis érigés en bord de mer

Profitant de la cérémonie de distribution des 4079 logements sociaux tous types confondus s’étant déroulée avant hier matin dans la salle des conférences de la grande mosquée Ibn Badis d’Oran, le wali d’Oran, M Djelaoui Abdelkader n'a pas manqué de déclarer qu'il a saisit le procureur général de la cour d'Oran pour prendre des mesures légales à l'encontre de tous ceux qui ferment la voie ferrée du tramway d'Oran ou la voie publique pour réclamer le logement. Il a fait allusion au tout dernier sit-in des familles du vieux bâti de Haï Derb, qui ont fermé la voie ferrée du tramway au niveau de la place du 1er Novembre Ex place d'armes, où le tramway avait été contraint de s'arrêter toute la journée au niveau de la place Valero. Poursuivant son discours, il a annoncé que l'année 2020, verra la première distribution des logements sociaux au profit des demandeurs à points de la daïra d’Oran et ce depuis 1996, soit 23 ans. L’année prochaine sera une année du relogement par excellence. Avec la réception prévue de 5500 logements sociaux à Oued Tlelat et 10000 logements AADL, il est prévu également l’éradication de plusieurs bidonvilles comme Kumo et ceux situés à Belgaid. Le wali d’Oran a annoncé également que l’assiette foncière de ‘’Batimate Taliane’’ sera réservée à la réalisation d’un espace vert, après le relogement des occupants, prévu en 2020. Oran se tournera également vers ses vieux quartiers et les cités réalisées post- indépendance. Le chef de l'exécutif d'Oran a insisté sur l’importance du respect des règles de l’urbanisme. Notons que la joie était à son comble chez les bénéficiaires des logements tous types confondus dont, 447 LPA et 2805 AADL. Quelques bénéficiaires ont exprimé leur grand soulagement, alors qu’ils vivaient dans des conditions difficiles, depuis plusieurs années. “ C’est une immense joie aujourd’hui, je remercie les services concernés, à leur tête, le wali d’Oran”, nous dira le bénéficiaire d’un logement social à Boutlelis.