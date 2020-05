ORAN : Le wali booste les projets en cours

Le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, a présidé au siège de la wilaya d'Oran, une réunion de coordination en présence des directeurs et chefs d'exécutif de la wilaya d'Oran , pour la relance des différents programmes relevant du secteur du bâtiment .Il a instruit en premier lieu le directeur de l’OPGI d’accélérer la cadence des travaux à même de réceptionner ces logements dans les délais impartis ‘’ aucun retard ne sera toléré ‘’ a martelé le wali devant toute l'assistance technique et chef de projet et d'ajouter. ‘’ Ces logements ont connu un certain retard pénalisant les citoyens qui attendent avec impatience l’achèvement des travaux pour en profiter de leur attribution. A ce titre plusieurs mesures ont été prises pour faire face à ces entraves, particulièrement en ce qui concerne les programmes de LPL (logements sociaux). Dans ce cadre la direction de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction de la wilaya d'Oran, a dégagé une importante enveloppe budgétaire pour la concrétisation des les travaux de voirie, d'installation des réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement pour 7 projets de réalisation de 6.200 logements de type public locatif ( social) répartis sur les communes de Benfreha, Bethioua, Misserghine, El Ançor, Bousfer et Bir El Djri. Ainsi, près de 22,5 milliards de centimes ont été débloqués pour l'installation du réseau d'alimentation en eau potable et d'assainissement et près de 30 milliards de centimes pour la voirie. Une douzaine d'entreprises ont été choisies pour la concrétisation de ces opérations. En effet, le chef de l'Exécutif a insisté sur la cadence des travaux des projets de réalisation de logements. La wilaya d'Oran a connu une grande dynamique dans la lutte contre l'habitat précaire, notamment depuis 2013. Dans ce cadre près de 31.000 familles ont été relogées depuis juin 2014 à Oran. Aussi, dans un passé récent, le wali d'Oran a indiqué que la wilaya d'Oran dispose 25.000 logements sociaux en cours de construction et que le relogement se fera au fur et à mesure de la réception des nouvelles habitations. Et en dernier lieu, le chef de l'exécutif a chargé les chefs des daïras, en coordination avec les P/APC d'accélérer l'opération d'affichage des listes des bénéficiaires dans les communes qui ont été informées de leurs quotas estimés à 6.000 logements, dans les meilleurs délais. Il a aussi insisté sur la nécessité d'étudier tous les dossiers, en toute transparence, et de commencer à distribuer les logements aux souscripteurs. ‘’ J’ai donné des instructions fermes aux différents responsables afin que tous les projets en cours de réalisation puissent être achevés et réceptionnés dans les délais impartis, et de remédier aux insuffisances constatées ‘’ a-t-il conclu à la fin de cette séance de travail.