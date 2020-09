ORAN : Le wali Messaoud Djari a pris ses fonctions

C’est en présence de l’ancien wali M. Djellaoui Abdelkader appelé à exercer les mêmes fonctions à la tête de la wilaya de Msila, du président de l’APW, des membres du conseil exécutif, des chefs de daïras, des présidents des APC, représentants du mouvement associatif et des autorités civiles et militaires, que M. Messaoud Djari a pris hier ses fonctions de nouveau wali d'0ran. Au cours de la cérémonie, qui s’est tenue au siège de la wilaya, le nouveau wali a exprimé ses remerciements au Président de la République pour cette marque de confiance et a rendu hommage à tous ceux qui se sont succédés à la tête de cette wilaya. Il a fait état de sa volonté de poursuivre la dynamique de développement avec le rythme qu’exige cette période, appelant les cadres, élus, représentants de la société civile et la presse à l’accompagner dans la réalisation de cette inhérente au développement local. «Nous avons à charge d’œuvrer sans relâche pour traduire dans la réalité l’espoir et les aspirations manifestés par le citoyen. Comme il nous incombe d’aller vers l’amélioration du service public dans une dynamique qui va dans le sens de toutes ces exigences», affirme-t-il. Il ajoutera qu’il «ne ménagera aucun effort pour être constamment au service de cette importante wilaya et de ses habitants. Je tends la main à tous pour avancer ensemble dans une démarche marquée par le professionnalisme, la rationalité et la morale ».Auparavant, l’ancien wali qui a exprimé ses remerciements au Président de la République, a rendu hommage à tous ceux qui l’ont accompagné, appelant les membres de l’assistance à prêter l’aide nécessaire au nouveau wali d'0ran.