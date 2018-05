ORAN : Le tramway fête ses 5 années de mise en service

La parole fut donnée au wali d’Oran qui ,lors de sa brève allocution n’a pas manqué de féliciter les efforts fournis en matière de transport dans la ville d’Oran d’où la Mutualisation des différents modes de transport fournies jusqu’à ce jour ,notamment la mise en service du Tramway d'Oran, qui a été mis en service le 1 Mai 2013 et d’ajouter ,le tramway d’Oran a participé à l’embellissement du nouveau décor urbain d’El Bahia offrant une ère de modernité à une ville qui se développe. Il a également facilité le déplacement des riverains qui y ont trouvé le confort, la sécurité et le bien être. Un premier tronçon de 18,7 Km .Le premier tronçon de la ligne du tramway d’Oran dessert les grandes agglomérations d’Oran : Sidi Maarouf, Hai Sabbah, USTO, le carrefour des 3 Cliniques, le Palais de Justice, Dar El Beida, le Quartier Plateau Saint Michel, Oran Centre (Place du 1er Novembre), M’dina El Djadida, Boulanger, et Es Senia. Depuis sa mise en service au mois de mai 2013, le tramway d’Oran fait la joie et la fierté des habitants de la ville d'Oran. En parcourant plus de 2,7 millions km, il a transporté plus de 25 millions d’oranais. Ce nouveau mode de transport a également participé à créer plus de 1000 emplois directs et indirects dont 750 employés à la SETRAM.la société d’Exploitation des Tramways est une société algéro- française, de droit algérien, les parts sont réparties entre 51% partie algérienne et 49% pour la partie française .Durant cette journée d’étude deux communications ont été présentées dont la première sous le thème « transport urbain et mobilité :l’importance de la multi modalité » , et la seconde sur le thème de « l’insertion urbaine du tramway pour l’émergence d’Oran une ville durable » .Et en dernier, le DG de Setram a souligné que les compétences, la formation et le développement individuel et le transfert du savoir- faire à long terme et de conclure SETRAM s’inscrit activement et pleinement dans une démarche de développement de la mobilité durable.