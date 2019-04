ORAN : Le réseau d’AEP du CHU ‘’Dr Benzerdjeb’’, bientôt rénové

La wilaya d’Oran vient de lancer un ordre pour des travaux du projet de rénovation du réseau d'alimentation en eau potable du centre hospitalo-universitaire ‘’ Dr Benzardjeb’’, dont la réalisation remonte à la période coloniale, et qui demeure dans un piètre état de dégradation. En ce sens, un accord conclu avec la société SEOR (Société des Eaux et d'assainissement d'Oran), permet d’entamer les travaux de rénovation du réseau d’alimentation en eau potable de cet hôpital qui accueille les malades originaires de différentes wilayas de l'ouest. Une enveloppe de 80 millions de dinars a été allouée pour ce projet, qui démarrera bientôt et dont le délai de réalisation sera de 6 mois, selon l'étude réalisée.