ORAN : Le prix du poulet s’enflamme, le rôti à 950 !

En cette période de la saison estivale, l’offre du poulet chair dépasse la commande qui est très demandée par les gérants des salles des fêtes, des restaurants et des heureux mariés ,ce qui perturbe les pères de familles qui n’arrivent plus à voir le bout du tunnel, ils n’en finissent pas avec les hausses des prix de divers produits, même de large consommation, au point de ne plus pouvoir suivre la cadence. Une hausse qui malheureusement affecte la classe moyenne et celle à faible revenus. Un sacrifice de plus qui pèse lourd sur le budget des familles, qui doivent encore retirer de leurs listes d’achats d’autres produits censés être de première nécessité, tels que la viande, le poisson, les fruits et certains légumes. Par ailleurs, le prix du poulet rôti dans la ville d'El Bahia et Ain ElTurck dépasse largement les 950 da, ces nouveaux tarifs des viandes blanches, le poulet et le poisson, qui ornent généralement la table du pauvre, sont désormais un luxe inaccessible. «A ma grande surprise, le poulet a franchi la barre des 450 dinars, alors qu’il ne dépassait pas les 300 dinars il y a moins d’un mois. Du jour au lendemain, il frôle les 500 dinars, et les légumes, je n’ose même pas y penser», dit un retraité rencontré à la sortie d’une boucherie, visiblement tourmenté. D’après le boucher, la forte demande est certes pour quelque chose dans cette hausse des prix, mais elle n’est pas la vraie raison ! Il explique, que «durant la saison chaude, les poulaillers des plaines ferment à cause des fortes chaleurs. Le poussin, dit-il, très fragile, ne supporte pas les pics de chaleur et meurt avant maturité. Les seuls poulaillers qui activent durant ces chaleurs sont ceux des montagnes, où la température est un peu clémente, surtout la nuit. Cela engendre une rareté du produit que les barons du marché savent créer. Nous, au même titre que les clients, sommes alors pris entre le marteau et l’enclume», résume-t-il.