ORAN : Le port maintient son activité commerciale

De source proche du P- DG de l'entreprise portuaire d'Oran (EPO), Mokhtar Kourbaa, on nous apprend que le personnel en poste au port d’Oran a relevé le défi de maintenir le même rythme d'activités que dans le passé, tout en respectant scrupuleusement les consignes de prévention contre la pandémie du COVID 19».L'entreprise a décidé de libérer pour le confinement 45% de ses effectifs, soit 2.344 travailleurs. Cette mesure a touché essentiellement les personnels administratifs et les agents de soutien. Les travailleurs des services techniques et de la sécurité ainsi que tous les agents s'occupant des opérations de chargement et de déchargement ont été maintenus dans leurs postes pour ne pas entraver l'activité commerciale de l'entreprise, a-t-on expliqué. Pour ce faire, l'EPO a mis à la disposition de ces personnels tous les moyens de protection sanitaire (blouses, gants, masques et lunettes) et assuré leur transport vers les lieux de travail avec la mobilisation des moyens de l'entreprise ou la location de bus privés. Les heures de travail ont été également aménagées pour assurer, par équipes, une même cadence d'activités sans interruption. Durant le 1er trimestre de l'année en cours, le port d'Oran a enregistré une hausse du volume des importations en dépit de la pandémie du Covid-19. Cette hausse est de l'ordre de 17% par rapport à la même période de l'exercice précédent et de l'ordre de 11% pour le seul mois de mars de l'année en cours, marqué par le durcissement du dispositif anti-Coronavirus. Ces importations ont concerné notamment 80.851 tonnes de vrac liquide (- 12 %), 1.231.375 tonnes de vrac solide (+33 %) et 1.340.180 tonnes de vrac divers (+8%), sachant que les céréales représentent une grande part de ces importations. Néanmoins, la crise sanitaire a influé négativement sur le volume des exportations, dont la baisse a été estimée à 25 % durant la même période pour les produits en vrac liquide (1.500 tonnes), à - 30 % pour les produits en vrac solide (31.200 Tonnes) et à – 40% pour les produits divers en vrac (100.585 tonnes). Le P-DG de l'EPO a précisé que l'acier, le ciment et le clinker constituent les principales exportations à partir du port d'Oran. Concernant le mouvement des navires, le responsable a indiqué que durant le premier trimestre de l'année en cours, il a été enregistré une moyenne mensuelle de chargement de 90 navires, soit le même nombre que celui des précédents exercices. Les infrastructures et les équipements du port d'Oran, s'étendant sur une superficie globale de 80 hectares, font l'objet, tous les deux jours, d'opérations de désinfection dans le cadre des dispositions de lutte contre la pandémie, a assuré pour sa part le responsable de la sécurité interne, Medaoui Hakim. Au titre du dispositif préventif décidé dès le début de la crise sanitaire, les responsables de l'EPO ont installé, dès janvier dernier, une commission composée d'un médecin, des directeurs de la capitainerie et de la sécurité interne du port, ainsi de représentants de la police, des garde-côtes et des douanes. Elle est chargée de prendre et de mettre en œuvre toutes les mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19.Des contrôles médicaux sont également effectués à l'arrivée et au départ des personnels navigants étrangers. En cette période de crise sanitaire, les responsables de l'EPO veillent à concilier les ambitions d'assurer une activité commerciale continue du port et le souci de préserver la santé des travailleurs et des partenaires par un respect strict des dispositions de prévention. Un challenge que l'entreprise a relevé sans difficulté.