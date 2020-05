ORAN : Le nouveau stade olympique n'est pas destiné aux clubs locaux

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a révélé, lors de la visite de travail qui l’a conduit à la wilaya d’Oran (à l’ouest de l’Algérie), que le terrain du nouveau stade olympique d’Oran ne va pas accueillir les rencontres des clubs locaux, à l’image du MC Oran et de l’ASM Oran. “Le nouveau stade olympique de la wilaya sera dédié à l’accueil de compétitions nationales et internationales”, déclare le Premier ministre. Et de poursuivre : “Le stade ne sera pas mis à la disposition des équipes locales”.Le stade d’Oran réservé à l’équipe d’Algérie et aux compétitions africaines. L’on comprend par les déclarations de M. Djerad que le nouveau stade d’Oran ne va accueillir que les matches de l’équipe nationale d’Algérie. D’ailleurs, la Fédération algérienne de football (FAF) compte même y domicilier des rencontres de la sélection nationale dès les prochaines éliminatoires de la Coupe du monde de 2022. Outre les matches des camarades de Riyad Mahrez, la Ligue de football professionnel (LFP) pourrait aussi y organiser des rencontres de la coupe d’Algérie. En plus des confrontations de représentants algériens en coupes africaines (CAF, Champions League et Coupe de la Confédération). En outre, cette infrastructure d’envergure abritera les principales compétitions de la 19e édition des jeux méditerranéens, programmée à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022. Le stade réceptionné en 2021. Par ailleurs, on apprend que le complexe sportif, implanté dans la commune de Bir El-Djir (est d’Oran) devrait être réceptionné dans sa totalité en 2021. Le stade de football de 40 000 places est doté d’une pelouse hybride, d’un système d’arrosage assisté par ordinateur et d’une gazonnière. Ces deux procédés sont utilisés pour la première fois dans les enceintes de football en Afrique. En sus du stade principal, le complexe sportif comporte un stade d’athlétisme (4 000 places), une salle omnisports (6 000 places) et un centre nautique (2 000 places), composé de deux piscines olympiques et d’une troisième semi-olympique.