ORAN : Le maire d'El Braya placé sous contrôle judiciaire

La juge d’instruction près le tribunal de la cité Djamel d'Oran a placé le président de l’Assemblée populaire communale (APC) d'El Braya B.B.AK sous contrôle judiciaire, poursuivi dans une affaire de corruption, et mauvaise gestion, et ce ,suite à une enquête diligentée à son encontre par les éléments de la brigade économique et financière de la wilaya d'Oran, et son implication dans plusieurs affaires de corruption liées à des projets de développement local dans cette commune.



Cette décision de justice, intervient tout juste après la date de sa suspension par le Wali d'Oran en attendant les suites judiciaires du dossier lié à des affaires de corruption et de mauvaise gestion. Il est à préciser que cette municipalité souffrait depuis des mois d’une léthargie, provoquée par le gel des prérogatives du P/APC et l’arrêt de tous les projets de développement dont devait bénéficier cette APC notamment, les projets de réalisation de logements d’où la colère des habitants. Suite à la vacance du poste, un élu a été désigné pour gérer provisoirement les affaires courantes de cette municipalité en attendant la désignation d'un nouveau maire. Actuellement, tous les projets sont à l'arrêt et en souffrance, bien que la gestion de cette APC soit sous le contrôle du chef de daïra de Oued Tlelat pour valider des dossiers liés à des projets de développement qui tardent à se concrétiser depuis plusieurs années. Les élus de cette commune ont lancé un appel au wali d’Oran pour dépêcher une commission d’enquête afin de dévoiler les dessous de ces dépassements qui sont enregistrés dans cette municipalité qui souffre de tous les maux depuis plus de deux longues années d’où un constat amer sur la situation alarmante qui prévaut depuis fort longtemps. Actuellement ,les élus veulent reprendre la gestion de leur commune pour donner un nouveau souffle ,une nouvelle impulsion dans la gestion des projets en cours mais aussi pour une meilleure prise en charge des préoccupations des résidents de ce village qui souffrent énormément des projets de développement qui tardent à se réaliser.

Medjadji H

Lu 98 fois

Oran

Oran