ORAN : Le directeur des ressources en eau relevé de ses fonctions

Il était considéré comme un cadre très exemplaire de surcroit, compétent attentif et mieux expérimenté dans le domaine de l'hydraulique du fait qu'il maîtrisait bien la direction de l'hydraulique de la wilaya d'Oran depuis 15 longues années et il n'a rien à voir avec la sélection des grands projets qui ont fait de grands scandales à l' image de ceux de la station d'épuration des eaux usées d'El Kerma, qui cette dernière 16 années après la mise en service de la station , le taux d’exploitation n’a pas dépassé le seuil des 30%. Or, cette station traite quotidiennement une quantité de 250000 m3. Autrement dit, un tel projet, ayant été réalisé avec la facture colossale de 7 milliards de dinars, n’est toujours pas rentable, alors qu’au départ les promoteurs d’un tel dessein ont misé gros sur une telle finalité, produire l’eau d’irrigation. Dans un passé tout récent, le ministère des Ressources en eau a voulu tenter une première dans les annales de l’agriculture algérienne en se lançant dans un projet d’utilité publique rentrant dans le cadre de la «mise à l’eau» de la station d’épuration des eaux usées d’El-Kerma, réalisé en 2014, dans le cadre de l’irrigation du périmètre de la plaine de Mlata, grande prairie agricole située dans le sud de la wilaya d’Oran. Par contre ,celui du projet de la station Mega du dessalement d'eau de mer d'El Macta , qui devrait fournir 250.000 mètres cubes par jour ,ne fournissait que 80.000 mètres cube jour à cause de ces pannes fréquentes du fait que cette station, présentée fièrement par l’ancien chef du gouvernement pour ne pas citer de nom , comme étant un fleuron de l’industrie de dessalement d’eau de mer (système dit osmose inverse), lors de son inauguration en 2016, tombe en ruine, a été un fiasco pour la wilaya d'Oran pour un montage financier de 500 millions de dollars ,une telle enveloppe financière n'est pas du ressort de la direction de l'hydraulique de la wilaya d'Oran mais de la part des ex hauts responsables du ministère de l'hydraulique qui ont sélectionné ces deux entreprises étrangères avec notamment la station d' épuration des eaux usées d',El Kerma pour une enveloppe financière en conséquence et en devise n'ont jamais fonctionné à 100%, mais seulement à 20% sont toujours en panne. Depuis leur réception ces deux grands projets d'envergure qui devraient en principe fonctionner à merveille pour en finir avec les perturbations fréquentes des coupures de l'alimentation en eau potable pour Oran Arzew et Mostaganem soit ,250.000 mètres cubes/jour malheureusement ces deux grands projets pour n'en citer d'autres ont toujours soulevé moult réactions de protestation et d'ouverture d'enquête qui sont restés vains sans aucune suite pour ne pas s'étaler longuement sur le sujet.