ORAN : Le délégué du médiateur de la République installé

La cérémonie d'installation à laquelle ont assisté les autorités locales civiles et militaires, intervient en application du décret présidentiel du 16 juillet 2020 portant désignation de délégués locaux du médiateur de la République au niveau des wilayas. Le délégué de l’instance de médiation de la République au niveau de la wilaya d'Oran, Baghli Chouaib, a été installé mercredi par le secrétaire général de la wilaya d'Oran Boubakeur Chaib lors d’une cérémonie en présence des autorités civiles et militaires. A cette occasion, Baghli Chouaib a exprimé sa pleine disponibilité à "œuvrer pour lever l'injustice dont souffrent les citoyens et écouter leurs préoccupations dans divers domaines." "Il s’agira également d’assurer la médiation entre les citoyens et l’Administration et de suggérer des mesures et des décisions à prendre pour défendre leurs droits", a-t-il ajouté. Pour sa part, le secrétaire général de la wilaya d'Oran, M. Boubakeur Chaib , a rappelé les prérogatives du délégué local de l’instance de médiation de la République qui lui permettront de contribuer efficacement à la protection des droits et libertés des citoyens, a souligné que "des instructions ont été données à toutes les directions de l’exécutif de la wilaya pour aider le délégué de wilaya du médiateur de la République et l’accompagner afin qu’il assume sa mission dans de meilleures conditions. " Le délégué local jouera un rôle de suivi et de contrôle qui lui permet d'évaluer la légalité du fonctionnement des institutions et administrations publiques de la wilaya, a-t-il ajouté. Le secrétaire général de la wilaya d'Oran a appelé l'administration locale, les élus, la société civile et les diverses instances professionnelles et sociales de la wilaya à aider le représentant de la médiation de la République afin de lui permettre d'exercer ses fonctions dans les meilleures conditions.