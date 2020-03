ORAN : Le chômage repart à la hausse à Arzew et Bethioua

En effet, ils étaient 700 jeunes chômeurs de la daïra d’Arzew en compagnie de quelque 650 des trois communes de la daïra de Bethioua notamment ceux de Ain El Bia , Bethioua chef-lieu et Mers El-Hadjadj , des jeunes chômeurs universitaires des deux sexes , à avoir pointé à l’Anem (Agence de l’emploi) et de ses différentes antennes d’’Arzew et de Bethioua a indiqué un jeune représentant des chômeurs . Depuis le début du mouvement de contestation populaire ou Hirak, le 22 février 2019 à l’échelle nationale, les offres d’emploi présentées, à la même période, par des employeurs au niveau des mêmes guichets ne peuvent combler que 2/5 de la demande globale, soit un peu plus de 20 200 offres. La plus grosse offre émane du secteur privé avec 25000 et seulement 3630 dans le secteur public. Le secteur privé étranger a participé, quant à lui, avec 3000 offres d’emploi de l’usine Tosyali . Et le secteur pourvoyeur en termes de places est l’industrie avec 12000 postes d’emploi environ, suivi de près par le secteur des services avec 13000. Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, qui étaient naguère les plus importants en termes d’offres d’emploi, les chefs d’entreprise n’ont émis le vœu d’embaucher que 9000 ouvriers. L’agriculture, un autre secteur traditionnellement générateur d’emplois, notamment pour les jeunes sans qualification, n’a proposé que 820 offres d’embauche, a précisé la même source. Concernant la qualification des demandeurs d’emploi, selon les chiffres de l’Anem à Oran environ 25.000 postulants sont cadres, voire cadres supérieurs ; l’autre catégorie dite “personnel qualifié” est de 30.000 celle-ci est suivie par les techniciens supérieurs, 6000. Autre catégorie, celle du “personnel hautement qualifié”, ils sont près de 300 à avoir déposé leurs dossiers auprès de l’une des antennes de l'Anem d'Arzew et de Bethioua . 200 postulants sont catégorisés dans la case “personnel aide”. Bien évidemment, les “sans qualification” sont les plus nombreux. Ils sont plus de 12000, à avoir postulé dans les antennes d’Oran ,d'Es-Senia et Ain El Turck et sans compter ceux des daïras de Oued Tlelat et de Boutleliis.