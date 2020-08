ORAN : Le chef de la daïra d'Es-Sénia et le maire de Sidi Chahmi limogés

Le président de la République Algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis fin, par décret aux fonctions du chef de la daïra d'Es-Sénia Redha khiter en compagnie de l'actuel maire de Sidi Chahmi , suite à leur échec à la réalisation des différents projets de l'État notamment ceux des zones d'ombre qui ont été entachées par plusieurs irrégularités. Selon un communiqué de la présidence de la République, ces responsables locaux ont été limogés suite à des enquêtes sur le terrain sur l’«abus de confiance » et des « malversations ». Il est à préciser que l'actuel maire de Sidi Chahmi en compagnie d'un chef d'entreprise locale pour ne pas citer de nom étaient déjà placés sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur près le tribunal de la cité Djamel pour les chefs d'inculpation des affaires de mauvaise gestion, passation de marchés frauduleux , faux et usage de faux, abus d'autorité, octroi d'indus privilèges et dilapidation de deniers publics. L’enquête sur cette affaire a été menée par les éléments relevant de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya, suite à des plaintes alertant sur une magouille dans la gestion des marchés publics de la commune de Sidi Chahmi. Le chef de la daïra d'Es-Sénia Redha Khiter est mis en cause dans la même affaire, examinée par les enquêteurs dans le cadre des différents projets structurants notamment ceux des zones d'ombre qui ont été entachées de plusieurs irrégularités, suite à des enquêtes menées par les services sécuritaires de la wilaya d'Oran sur la mauvaise gestion suivi de l'abus d'autorité et l'utilisation des véhicules de service à des fins personnelles et autres dépassements pour ne pas les citer tous. Les deux responsables locaux seront poursuivis par la justice dans la gestion des marchés publics des zones d'ombres.