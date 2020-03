ORAN : Le cas suspect de Coronavirus s'est révélé négatif

Le patient est un employé dans la wilaya de Ouargla dans le même entourage du ressortissant italien qui avait le coronavirus, il a été mis en isolement après avoir manifesté des symptômes similaires à ceux du coronavirus. Le jeune a été admis mercredi soir au niveau de l’Etablissement hospitalier universitaire 1er novembre. Il s’est présenté de son plein gré au service d’urgence de pneumologie de l’EHU 1er Novembre et a été gardé en observation. Les analyses biologiques transférées à l’institut pasteur ont révélé qu’il souffrait d’une grippe saisonnière, dont les symptômes sont similaires à ceux du Coronavirus et qui il n’avait pas le virusCorona. Un numéro vert « 115 » a été mis à la disposition des citoyens oranais pour prévenir les épidémies du Coronavirus. Ce numéro est à la disposition des citoyens, et ils pourraient appeler 24 heures sur 24, afin de se renseigner sur tout cela pour éviter la propagation du Coronavirus, outre la ligne 041.38.29.90 qui permet aux citoyens d’obtenir des informations ou demander des orientations concernant le coronavirus. Aussi, tous les établissements sanitaires de la wilaya d’Oran ont, par ailleurs, été équipés en masques normaux et spéciaux, en gants et en blouses isolantes. La DSP dispose d’un stock de plus 112.000 masques ordinaires, de 30.000 bavettes SSP2 (spéciales Corona et Ebola), et de 30.000 lunettes de protection et de blouses isolantes. L’Algérie, qui a mis en place un dispositif d’alerte et de riposte pour parer à tout imprévu, a donné des instructions à tous les médecins pour renforcer la prévention et prendre en charge les cas dès leur apparition, a enregistré 20 cas confirmés dont certaines personnes affectées avaient effectué un déplacement à l'étranger.