ORAN : Le bilan du Coronavirus grimpe à 44 cas et un décès

Dans un point de presse, le professeur, Djamel Fourar, porte-parole de la commission chargée de suivi de l’évolution du coronavirus en Algérie a indiqué que le ministère de la Santé a enregistré 132 nouveaux cas et 9 nouveaux décès. Les cas des décès sont quatre hommes de la wilaya de Blida, sont âgés entre 32 et 73 ans. Un cas de décès est enregistré dans les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Oran, et Tipaza. Deux décès sont notés aussi dans la wilaya de Sétif. Ces décès sont enregistrés dans 14 wilayas à travers le pays, a indiqué le Pr Fourar. S’agissant des cas de guérison, il a atteint 47 personnes. A Oran, le bilan est alarmant, selon les données du ministère de la santé. Il s'agit des cas ayant suivi des tests, cependant l'on se demande combien de citoyens Oranais porteurs du virus Covid19 et ne savent pas encore. Le danger est là, et il est des plus urgent de rester chez soit en attendant des jours meilleurs. La situation est très grave pour que les Oranais ne se déplacent pas pour des courses inutiles restent confinés chez eux ,pour se protéger contre les contaminations du Covid19.