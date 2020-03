ORAN : Le P/APW demande l'annulation CIJM 2021à cause Coronavirus

Dans son intervention durant les travaux du séminaire algéro-britannique sur l'organisation des prochains jeux méditerranéens CIJM de 2021, le président de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Oran a pris la parole devant tous les participants à cet important événement et n'a pas hésité de demander aux Experts Britanniques l'annulation pure et simple des prochains jeux méditerranéens qui sont programmés à Oran. Il a cité le cas du Coronavirus qui selon lui, la protection des personnes passe avant et que ces jeux méditerranéens qui sont programmés pour 2021 à Oran seront annulées à cause de ce Coronavirus ,alors, contrairement à l’ intervention du wali d'Oran Djellaoui Abdelkader qui nous a affirmé que ce séminaire algéro-britannique est très bénéfique pour les organisateurs de cet important événement des prochains jeux méditerranéens CIJM 2021 Il a ajouté que les travaux du complexe sportif du stade 40.000 places avance très bien ,du fait que l’implantation de la pelouse a été faite vendredi dernier et que la ville de, ‘El Bahia sera dotée de trois piscines olympiques importées d’Italie pour gagner du temps et ce suite aux instructions du programme du président de la République Algérienne Abdelmadjid, M. Tebboune.