ORAN : Le CHU se dote d’une nouvelle machine d'épuration extra-rénale

Plus de 5298 consultations spécialisées, où 409 patients souffrant de pathologies rénales ont été admis au service de néphrologie et 4 201 séances de dialyse ont été effectuées durant l'année 2019. De sources proches de la cellule de communication de l'hôpital du CHU d'Oran , l'ont nous informe que le service de néphrologie s’est doté d’une nouvelle technique d’épuration extra-rénale permettant au corps de se débarrasser des déchets accumulés dans l’organisme, lorsque le rein n’a plus la capacité de le faire. Cette nouvelle acquisition de consommables des nouvelles machines appelée "Multifiltrate", l’hémodiafiltration par rapport à l’hémodialyse présente plusieurs avantages, notamment sa supériorité en matière de sa bonne tolérance par les malades parce qu’elle est utilisée selon un mode continu à plus faible débit sanguin, utilisant une faible quantité de sang à épurer, ce qui a été démontré par plusieurs études scientifiques». Pour information, l’hémodiafiltration est une épuration faite par la machine qui combine l’hémodialyse et l’hémofiltration utilisant des filtres de haute perméabilité à l’eau et aux solutés de hauts poids moléculaires c’est-à-dire de grosses molécules qui s’accumulent dans notre corps avec réinjection de liquide spécifique pour compenser les pertes».Quant à la plasmaphérèse, celle-ci consiste «dans un retrait complet du sang dont le plasma sera prélevé tandis que tous les autres composants sanguins seront retournés au patient». Depuis cette acquisition, une vingtaine de patients ont bénéficié de cette technique au service de l’hémodialyse de l’EHU. De même que le service de néphrologie de l’EHU a effectué depuis le mois de janvier jusqu'au mois de novembre 2019, plus de 5 298 consultations spécialisées, ainsi que 409 patients souffrant de pathologies rénales ont été admis au niveau de ce service qui a également enregistré 4 201 séances de dialyse durant la même période.