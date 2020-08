ORAN : Larges opérations de désinfection au port de pêche

Tous les moyens matériels et humains ont été déployés, pour la réussite de ces opérations. Connues pour leur activité en milieu marin et la protection de la mer, les volontaires tiennent à assurer un bon environnement. Cette importante opération a été supervisée par le secrétaire général de la wilaya d'Oran en présence du wali 'd'0ran à la faveur de la mobilisation de 15 camions-citernes et plus de 200 agents d’entretien. Le wali avait déclaré auparavant à la presse que ce genre d’opérations se poursuivent, au quotidien, à travers les immeubles et quartiers relevant de la circonscription, et ce au titre des mesures préventives prises par la wilaya pour protéger la santé des citoyens et les prémunir contre le risque de contamination au COVID19. Pour ce qui est des localités côtières, une aide financière totalisant 34 millions de DA a été accordée en 2017 à 16 communes. Cette subvention a été destinée à l’aménagement des plages ouvertes à la baignade, notamment pour l’acquisition de 180 cabines sanitaires, l'installation des douches, l’éclairage public et l'adduction de l’eau potable. Les élus de l’APW ont proposé la création d’une EPIC chargée de la gestion des plages pour l’organisation des parkings et l’exploitation des solariums, des tables et des chaises, le nettoiement des plages, l’unification des services, la maintenance des équipements, l’aménagement et l’entretien des espaces verts, la création et l'exploitation des camps de vacances, notamment au profit des familles aux revenus modestes.