ORAN : Lancement d'une campagne de désinfection des mosquées

Les autorités religieuses ont donné à partir d'Oran, le coup d’envoi d'une campagne de désinfection et de stérilisation des mosquées, dans le cadre des mesures préventives de la pandémie de Coronavirus. Organisée sous le slogan "celui qui entre chez lui est en sécurité", la campagne à laquelle participent le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, a été lancée depuis la mosquée "Imam Ali Ibn Abi Taleb" dans le quartier populaire "El-Hamri" et la mosquée pôle "Abdelhamid Benbadis". Ce slogan a été choisi pour dire aux citoyens que "le respect des règles médicales et légales et les mesures de confinement et ne sortir qu'en cas de nécessité, assure la sécurité et la protection de la personne elle-même et celle de sa famille" a-t-on souligné. Prennent part à cette campagne nationale de désinfection des mosquées et de nettoiement de leur environnement, des associations de mosquées, des comités de quartiers, des associations locales, les scouts musulmans algériens SMA et le Croissant-Rouge algérien CRA.Des camions, du matériel de nettoyage relevant de la protection civile, la gendarmerie nationale, la police et la société d'eau et d’assainissement d’Oran SEOR, ont été mobilisés pour cette compagne.