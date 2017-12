ORAN : La ville au rythme des faits divers

En 2017, les faits divers ont fortement marqué l’actualité d’El Bahia, dès les premiers jours de l’année. Les saisies de drogue, de monnaie étrangère non déclarée, les crimes, les vols, les découvertes macabres de corps sans vie et les enlèvements, se sont partagés le quotidien de cette ville et sa banlieue, jadis si calme. Le 03 Janvier de l’année 2017, l’aéroport ‘’Ahmed Benbella ‘’ a été le théâtre de la saisie de plus de 30.000 euros non déclarés. Les éléments de l'inspection divisionnaire des douanes Oran-Extérieur de l'aéroport international Ahmed-Benbella ont saisi un montant de 30.470 euros, non déclaré par un voyageur à destination de Paris, lors des formalités à l'embarquement, a-t-on appris d’une source sécuritaire. A la fin du mois, les éléments de la brigade criminelle de la Sûreté de la wilaya d'Oran sont parvenus à démanteler deux réseaux du crime organisé qui activaient à Oran et même ailleurs, âgés entre 20 et 37 ans. En Avril, un réseau de vol de véhicules a été démantelé et a permis l’arrestation de 03 individus âgés entre 23 et 35 ans qui opéraient à travers la localité de Sidi El Bachir. Au mois de Mai, le wali Abdelghani Zaalane, est nommé ministre des Travaux publics et des Transports par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. En juillet, M.Mouloud Cherifi, a été choisi, pour gérer la capitale de l’ouest, en l’occurrence, la wilaya d’Oran. En Octobre, le terroriste Mokhtar Belmokhtar, alias Belaouar, a été condamné, par le tribunal criminel d’Oran, à la peine capitale par contumace pour création et gestion d’une organisation terroriste. En novembre, la douane de la wilaya d’Oran a pu saisir, lors d’une opération de fouille, 700 grammes d’or à partir des bagages d’un émigré venu de France, à l’aéroport Ahmed Benbella. En ce dernier mois de l’année, 504 familles du quartier populaire ‘’Sidi Houari’’ d’Oran ont été relogées, dans des nouveaux logements publics locatifs, relevant du groupement urbain de la localité de Belgaïd.