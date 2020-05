ORAN : La population vient au soutien des établissements sanitaires

La lutte contre la pandémie de Coronavirus (COVID-19), en plus de ressusciter les valeurs ancestrales d’entre-aide et de solidarité au sein de la société, a aussi libéré les énergies et l’esprit d’initiative, comme c’est le cas à travers la wilaya d'Oran, notamment, chez les jeunes. Ces derniers, en plus de leur engagement actif dans l’encadrement des opérations de confinement au niveau des villages et quartiers, ils se sont également illustrés par leur esprit innovant, avec, souvent, à la clef, des moyens rudimentaires. C’est le cas de l'hôpital du CHUO docteur Benzerdjeb , où des jeunes et bienfaiteurs sont venus au secours de l'établissement en le dotant de moyens de protection et même d’appareils de soins. Au tout début de la pandémie, et à l’annonce des premiers cas enregistrés dans la wilaya en mars dernier, ils se sont mobilisés pour la réalisation de chambres d’isolement pour accueillir les éventuels cas qui se déclareraient. Constitués, par la suite, en collectif, des quêtes et cagnottes en ligne impliquant la diaspora ont été organisées et les sommes ramassées ont servi à l’achat de matériel de protection au profit du personnel mais aussi d’appareils de soins, dont respirateur et, tout récemment, un analyseur immuno-enzymatique, permettant d’effectuer différentes analyses et bilans. Pas très loin au niveau de la ville balnéaire de Ain Turck , des adhérents d’une association locale, Jeunesse volontaire citoyenneté (JVC), ont procédé, pour leur part, à la distribution d’un tunnel de désinfection et à le mettre à la disposition de l’APC destinait pour les différentes opérations de désinfection des immeubles , établissement hospitalier et magasin de la municipalité du chef lieu de la daïra de Ain Turck. Et en dernier lieu ,il faut souligner les 1800 repas servis au quotidien par l'association "Souboul Elkheirat" au profit des médecins et personnel médical des hôpitaux d'Oran en guise de solidarité pour lutter contre le COVID19.