ORAN : La gendarmerie sensibilise sur les accidents de la route

Les éléments du groupement régional de la gendarmerie nationale en coordination avec les éléments de la protection civile de la wilaya d'Oran et les différents organes et la Société Nationale de prévention des accidents de circulation ont organisé une campagne de sensibilisation au niveau de la route nationale n" 02 à la sortie de la commune de Misserguine. Le Commandement de la GN a mis en place une série de mesures afin d'assurer une présence efficace à travers les routes, garantir la fluidité du trafic routier et lutter contre toutes formes d’infractions routières", a affirmé la même source, ajoutant que les efforts "seront focalisés sur la sensibilisation aux dangers de l’excès de vitesse, le respect de la distance de sécurité, les risques encourus suite à l’utilisation des téléphones portables lors de la conduite, les cas d’utilisation de la bande d’urgence, les risques de transporter des enfants de moins de 10ans sur les sièges avant, le respect des passages piétons et les manœuvres dangereuses notamment aux jeunes", selon le même communiqué. Par ailleurs, la GN a insisté sur l’opérationnalité de ses services "pour le maintien et la préservation de la sérénité et de l’ordre public, rappelant aux citoyens le numéro vert 10 55 pour les secours et les interventions urgentes, son site «TARIKI» sur le net et sa page Facebook pour s’informer de l’état des routes et son site électronique de pré-plainte et de renseignements à distance: www.ppgn.mdn.dz ».