ORAN : La CNAS annonce de nouvelles facilitations au profit des usagers

De source proche de la cellule de communication de l’agence d’Oran de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS), on apprend l’application de nouvelles mesures de facilitations au profit de ses usagés, relatives notamment aux congés de maladie. Il s’agit de la déclaration des congés de maladies à distance en utilisant l’espace Hana, qui est disponible via Internet ou via les applications de téléphone intelligent. Une campagne d’information a été lancée le 11 août et se poursuivra jusqu'au 18 août de l'année en cours 2020. Selon un communiqué, ces mesures de facilitations ont été prises conformément à la décision du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, pour endiguer l’épidémie de Coronavirus (Covid-9). Ce nouveau service, permet aux assurés de déposer leurs congés de maladie via Internet après avoir obtenu le mot de passe afin d'accéder à l'espace électronique, de déposer leurs données via cet espace /http.elhanaa.cnas.dz. Le service leur évitera de se déplacer au siège de l'agence ou dans les centres de paiement afin de déposer ce document, qui doit être déposé dans des délais précis ne dépassant pas 48 heures. L’assuré social peut également consulter les étapes de la déclaration de son congé de maladie via Internet sur la plateforme numérique de l'agence via l'espace Al-Hana. Il est à noter que tout assuré social qui ne dispose pas de son propre mot de passe lui permettant d'entrer dans l'espace de ce Hana peut l’obtenir en s'adressant aux services des centres de paiement. Depuis le début de la pandémie la CNAS a lancé une série mesures. Dernièrement la caisse nationale d’assurance des salariés (CANS) a décidé d’exonérer des pénalités de retard concernant les paiements de cotisations, les entreprises du secteur économique impactées par la pandémie du coronavirus. L’objectif de ces allègements est de permettre l’accompagnement des entreprises en difficulté financièrement en leur permettant de fixer eux-mêmes les dates de versement des dettes vis-à-vis de la CNAS. La caisse nationale d’assurance sociale vise aussi un allègement, contrairement aux anciens modes de paiement des cotisations de leurs employés imposés dans des délais bien précis. Les entreprises économiques sont ainsi exonérées des pénalités de retard, comme il est précisé dans la nouvelle fiche de déclaration, avec éventuellement d’autres solutions d’allègement pour les sociétés qui restent en difficulté financière .