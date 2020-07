ORAN : La CNAC ouvre l'accès à la plateforme "Araakom"

De sources proches des services de la caisse nationale Algérienne du chômage (CNAC), on apprend qu’une nouvelle plate-forme "Araakom" a été mise en œuvre par le ministère du Travail, de l’Emploi, et de la Sécurité Sociale, permettant aux porteurs de projets de formuler toutes les suggestions, les préoccupations et poser tous les problèmes relatifs à la création d’entreprises en vue d’améliorer la qualité des services et prestations assurés au public. Outres les porteurs de projets, les universitaires, les experts dans le domaine du travail, les syndicalistes, les associations et représentants de la société civile pourront également exprimer leurs propositions et intervenir sur cette plateforme. Pour vulgariser cette plateforme, la CNAC a recouru essentiellement à des services électroniques pour toucher ses usagers, en raison du Covid-19. Des affiches et dépliants sont distribués aux visiteurs au siège de la CNAC où des explications sur l’accès à cette plateforme et ses avantages, sont fournies quotidiennement, a-t-on souligné de même source. La plateforme est permanente mais elle sera ouverte pour des durées limitées plusieurs fois durant l’année. Ce qui permettra aux cadres et experts de la Caisse d’étudier les préoccupations et les doléances des porteurs de projets, a-t-on noté.