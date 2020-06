ORAN : L'ex-maire de Sidi Chahmi sous mandat de dépôt

Le juge d'instruction près le tribunal de la cité Djamel vient d'ordonner la mise en détention préventive de l'ex-président de l’Assemblée populaire communale de Sidi Chami, K.S d’obédience FLN. Selon Ennahar Onligne, un dossier ficelé de l'enquête des services de sécurité a été présenté par devant le magistrat- instructeur près le tribunal d'Oran pour les chefs d'inculpation de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et abus d'autorité et passation de marchés frauduleux non conforme à la réglementation en vigueur qui régit les marchés publics. Actuellement l'affaire est en instruction au niveau du tribunal d'Oran pour dévoiler tous les dépassements de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre.