ORAN : L’entreprise CITAL installe un tunnel de décontamination à l'EHU

Pour lutter efficacement contre les différents contaminations du COVID19 ,l’Etablissement hospitalier universitaire (EHU) d’Oran, vient de se doter d'un tunnel de décontamination, conçu avec un système de brumisation haute pression contre le Covid 19. Il a été installé par CITAL a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Ce tunnel de décontamination, développé en partenariat entre CITAL (Compagnie industrielle des transports algériens), Mondial Four, BSTPO (Bourse de la Sous-traitance et de Partenariat de l’Ouest) et la CIPA (Confédération des Industriels et des Producteurs Algérien), a été mis en marche à l’entrée de l’espace de confinement COVID19 au niveau de l'EHU d'Oran. Selon les précisions de CITAL, ce système de décontamination a été développé en utilisant la technique de Brumisation qui consiste à diffuser dans l’air le produit désinfectant sous forme de micro gouttelettes d’une taille inférieure à 25 microns (entre 20 et 25 microns).Les ingénieurs de Cital ont à cet effet intégré un brumisateur haute pression générant une mise en pression de l’eau à 70 bars, a détaillé l'entreprise. Selon ses concepteurs, la spécificité de cette technique, c’est qu’elle «permet à ce tunnel la diffusion de gouttelettes extrêmement fines qui ont la particularité de planer instantanément dans l’air sans mouiller, évitant ainsi l’effet douche et la formation des flaques d’eau provoqués habituellement par les systèmes utilisant la technique de pulvérisation».En outre, cette technique adaptée pour ce tunnel économise considérablement le produit utilisé. La temporisation est également réglable selon l’utilisation souhaitée, a ajouté le communiqué en précisant qu’afin de lutter efficacement contre la contamination au Coronavirus, un passage de dix secondes suffit pour que le produit désinfectant recouvre tous le corps.»Le brumisateur en inox et ses dix buses ont été installés suite à une modélisation par ordinateur et suite à des notes de calcul permettant au flux de brouillard de s’étendre sur tous les corps et les objets traversant le tunnel», explique la même source qui annonce la fabrication prochaine d'autres tunnels similaires. «CITAL s’est inscrit avec ses partenaires dans l’élan de solidarité nationale, en faisant prévaloir l'esprit d'initiative afin de contribuer à l’action collective pour protéger notre pays contre les risques de propagation de la pandémie de nouveau coronavirus Covid-19», souligne la compagnie».