ORAN : L’axe routier Boufatis - Hassi Bounif en piteux état

Le tronçon reliant la commune de Boufatis à Hassi Bounif à l'Est d'Oran , a subi d’incroyables dégradations le long de cette route sur une distance de 07 kilomètres. Il a été «victime» du passage d’ouvrage souterrain d’utilité publique, réalisé en parallèle, en plein milieu de la chaussée d'une profondeur de 01 mètre sinon plus. On ne sait pas s’il s’agit de réseaux de la fibre optique ou autres. Bien que cet ouvrage ait été déjà livré, aucune des entreprises chargées de sa réalisation n’a appliqué la dernière clause contenue dans tout cahier des charges, à savoir la remise en état des lieux. Les particuliers, dont le passage sur cette route est obligatoire pour les habitants, critiquent ceux qui ont creusé sans remettre en état la chaussée. Les transporteurs des décharges publiques, quant à eux, ne décolèrent pas : «Nous avons subi les mêmes désagréments par le passé . Il a fallu entamer plusieurs actions pour qu’on daigne reboucher les trous. On ne peut rouler qu’à vitesse réduite pour ménager nos véhicules», indique un chauffeur de fourgon qui dessert un village de la commune de Boufatis vers le CET de Hassi Bounif , toute la journée. «Le nombre de rotations effectuées quotidiennement a sensiblement diminué, suite à la réduction de la vitesse», indique un chauffeur de fourgon de transport . Ces dommages sont constatés à partir de la sortie de la localité de Hassi Bounif ». Ces entreprises, qui ont réalisé ces travaux de réfection de cette route laissent derrière elles des chaussées impraticables avec une profondeur de 01 mètre de la chaussée provoque à tous moment des accidents. La même source rappelle que ces entreprises agissent en violation des exigences des contrats de marchés qu’elles ont obtenus. «Bien que la loi stipule clairement que ces organismes et leurs entreprises doivent remettre en l’état les chaussées et trottoirs sur lesquels ils ont eu à intervenir, force est de constater que c’est loin d’être le cas», a-t-on déploré. Dans une tentative de régler ces situations anormales à l’amiable, la commune de Hassi Bounif , affirme-t-on, n’a pas cessé de rappeler à l’ordre ces organismes . La dégradation avancée de certaines routes à cause de la négligence et de l’insouciance des entreprises intervenantes sur le terrain, n’est pas sans conséquences négatives. «Trop d’accidents ont déjà eu lieu par la faute de ces négligences avérées», a indiqué la même source. Notons que les citoyens de plusieurs communes de la wilaya d'Oran, avaient exprimé depuis le début de l’année en cours, leur mécontentement devant la dégradation de leur cadre de vie. Des transporteurs urbains ont observé à maintes reprises des journées de grève pour réclamer la réhabilitation du réseau routier qu’ils empruntent quotidiennement. La chaussée est complètement défoncée. Ainsi, sur plusieurs kilomètres, la largeur de la chaussée est réduite à la circulation d’un seul véhicule. Le danger de collision entre deux voitures arrivant en face est omniprésent et des mesures d’urgence pour réparer ce qui peut l’être sont attendues.