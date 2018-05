ORAN : L’association ‘’Sanabil El Ihssane’’ honore la presse locale

L’association caritative des démunis de la wilaya d’Oran, a organisé une journée pour honorer la presse oranaise à l’occasion de la journée internationale du secteur. Cette initiative fut l’œuvre de la présidente de l’association Mme Saliha. Beaucoup de jeunes de ces centres et également les journalistes et photographes, étaient nombreux à cet événement où après, plusieurs orateurs se sont succédé pour parler de l’histoire de la presse notamment les journalistes de la Radio El Bahia, également journaliste du quotidien Réflexion et ce, en présence des cadres de la DJS et des membres de l’APW les représentant de la société civile de la cité Hai El Badr (ex-St Pierre). Une remise des cadeaux a été faite aux journalistes présents à cet heureux événement qui s’est déroulé dans une ambiance aubaine et familiale. Il est aussi à signaler que cette association active dans les mariages collectifs du fait qu'elle est à son 10ème mariage durant ce premier trimestre de l’année en cours.